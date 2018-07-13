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В День московского транспорта трамвай №39 проведет «экскурсию»
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В День московского транспорта трамвай №39 проведет «экскурсию» 

Управа Донского района города Москвы 3 часа назад
Фото: Мой район Донской
Праздничный трамвай №39, который запустят в честь Дня московского транспорта, пройдет через Донской район в пятницу, 13 июля.
С вечера 13-го и до вечера 15-го трамвай №39, украшенный гирляндами, будет ездить от станции метро «Университет» до Чистопрудного бульвара.
По словам генерального директора ГУП «Мосгостранс» Леонида Антонова, такое «украшение» подчеркнет атмосферу праздника. Трамвай №39 проедет по живописным улицам, мимо старинных домов и усадеб, а еще из его окон можно будет увидеть Донской монастырь.
Напомним, что Мосгортранс регулярно запускает трамваи и автобусы, украшенные для какого-либо праздника. Например, на День влюбленных в трамвае расклеили стикеры в форме сердец.
Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы
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