В День московского транспорта трамвай №39 проведет «экскурсию»

Праздничный трамвай №39, который запустят в честь Дня московского транспорта, пройдет через Донской район в пятницу, 13 июля.

С вечера 13-го и до вечера 15-го трамвай №39, украшенный гирляндами, будет ездить от станции метро «Университет» до Чистопрудного бульвара.

По словам генерального директора ГУП «Мосгостранс» Леонида Антонова, такое «украшение» подчеркнет атмосферу праздника. Трамвай №39 проедет по живописным улицам, мимо старинных домов и усадеб, а еще из его окон можно будет увидеть Донской монастырь.

Напомним, что Мосгортранс регулярно запускает трамваи и автобусы, украшенные для какого-либо праздника. Например, на День влюбленных в трамвае расклеили стикеры в форме сердец.