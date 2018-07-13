С. Собянин утвердил проект перекладки водоводов от Черкизовской канализационной насосной станции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории линейного объекта — водоводы N 4, 5 от Черкизовской канализационной насосной станции в Измайлово (ВАО). Документ опубликован на официальном сайте мэра.

«Строительство канализационных водоводов осуществляется в целях повышения надежности и эффективности работы системы коммунальной канализации Восточного административного округа города Москвы — одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия города. Трасса водоводов расположена в пределах территории общего пользования, в охранной (технической) зоне существующих инженерных коммуникаций, в красных линиях улично-дорожной сети на участке проезжей части улицы», — говорится в документе.

Отмечается, что общая протяженность трассы составляет 772 м.

Площадь проектируемой территории составляет 1,72 га.

Также в документе уточняется, что все мероприятия по реализации проекта планировки территории планируется осуществить в один этап. Перекладка инженерных коммуникаций будет осуществляться в стальных футлярах открытым (траншейным) способом.

«Изъятие земельных участков и снос объектов капитального строительства проектом планировки территории не предусматриваются», — следует из документа.