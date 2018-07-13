С. Собянин утвердил проект планировки территории в районе Марьина роща

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, ограниченной Шереметьевской ул., полосой отвода Октябрьской железной дороги в районе Марьина роща. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Правительство Москвы постановляет: утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Шереметьевская, полосой отвода Октябрьской железной дороги», — говорится в документе.

Территория проекта планировки ограничена с запада и северо-запада участком ул. Шереметьевская (включая его); с северо-востока, востока, юго-востока — полосой отвода Октябрьской железной дороги; с юга — полосой отвода Октябрьской железной дороги, далее полосой отвода Рижского направления Московской железной дороги.

Площадь подготовки проекта планировки территории составляет 25,2 га.

Подчеркивается, что на территории расположены объекты общественного, промышленно-производственного и коммунального назначения.

«Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется по ул. Шереметьевская, ул. Веткина. Территория подготовки проектапланировки полностью расположена в зоне транспортной доступности от станции «Марьина Роща» и от станции «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. От станций метрополитена до проектируемой территории следуют маршруты наземного городского пассажирского транспорта, таким образом, существующая улично-дорожная сеть обеспечивает транспортную доступность ко всей проектируемой территории», — подчеркивается в документе.