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С. Собянин утвердил проект планировки территории в районе Марьина роща
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С. Собянин утвердил проект планировки территории в районе Марьина роща 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, ограниченной Шереметьевской ул., полосой отвода Октябрьской железной дороги в районе Марьина роща. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
«Правительство Москвы постановляет: утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Шереметьевская, полосой отвода Октябрьской железной дороги», — говорится в документе.
Территория проекта планировки ограничена с запада и северо-запада участком ул. Шереметьевская (включая его); с северо-востока, востока, юго-востока — полосой отвода Октябрьской железной дороги; с юга — полосой отвода Октябрьской железной дороги, далее полосой отвода Рижского направления Московской железной дороги.
Площадь подготовки проекта планировки территории составляет 25,2 га.
Подчеркивается, что на территории расположены объекты общественного, промышленно-производственного и коммунального назначения.
«Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется по ул. Шереметьевская, ул. Веткина. Территория подготовки проектапланировки полностью расположена в зоне транспортной доступности от станции «Марьина Роща» и от станции «Бутырская» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. От станций метрополитена до проектируемой территории следуют маршруты наземного городского пассажирского транспорта, таким образом, существующая улично-дорожная сеть обеспечивает транспортную доступность ко всей проектируемой территории», — подчеркивается в документе.
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