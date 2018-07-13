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Для московского метро разрабатывают новый поезд
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Дептранс разрабатывает новейший тип поезда «2020» для Московского метрополитена 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Департамент транспорта Москвы разрабатывает совместно с профсообществом новый тип поезда для столичного метрополитена под названием «2020». Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Мы готовим вместе с профессиональным сообществом — конструкторами, инженерами — новый тип поезда. Его условное название «2020». Цель, которую мы преследуем, это не просто обновить дизайн, там интерьер, какие-то цветовые решения. Принципиально отличаться от поезда «Москва» он, наверное, не будет, но будет ряд вещей, которыми пассажир пользуется каждый день: более широкая дверь, более удобный салон, более удобные сидения, более выверенная система поручней внутри, чтобы можно было удобно держаться», — сказал М. Ликсутов.
По его словам, новый поезд предоставит более удобные возможности для проезда маломобильных граждан.
«Кроме того, будет увеличено количество зарядок для телефонов для тех, кому это важно. Более удобная интерактивная система и мультимедиа-система внутри салона. Больше дополнительных приборов и ламп для того, чтобы делать обеззараживание поезда, чтобы там был более чистый и удобный воздух, там будет больше фильтров находиться. Ну, и конечно, более мощная система кондиционирования и отопления», — сказал М. Ликсутов.
Он отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу покупать каждый год порядка 500-550 вагонов метро.
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