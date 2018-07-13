Открыт прием заявок на конкурс «Мисс Москва–2018»

Осенью состоится конкурс «Мисс Москва–2018». Сейчас открыт прием заявок на участие в конкурсе красоты. Участвовать могут жительницы Москвы Московской области в возрасте от 16 до 28 лет.

Финальный открытый кастинг состоится в сентябре 2018 года. Наряду с победительницей в номинации «Мисс Москва» будут определены «Московская красавица» и «Краса Москвы». Обладательница титула «Мисс Москва» примет участие в Национальном фестивале «Краса России».

Фестиваль талантов и красоты «Мисс Москва» проводится с 1994 года.