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Открыт прием заявок на конкурс «Мисс Москва–2018»
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Открыт прием заявок на конкурс «Мисс Москва–2018» 

FashionTime 4 часа назад
Фото: FashionTime
Осенью состоится конкурс «Мисс Москва–2018». Сейчас открыт прием заявок на участие в конкурсе красоты. Участвовать могут жительницы Москвы и Московской области в возрасте от 16 до 28 лет.
Финальный открытый кастинг состоится в сентябре 2018 года. Наряду с победительницей в номинации «Мисс Москва» будут определены «Московская красавица» и «Краса Москвы». Обладательница титула «Мисс Москва» примет участие в Национальном фестивале «Краса России».
Фестиваль талантов и красоты «Мисс Москва» проводится с 1994 года.
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