29 новых маршрутов наземного транспорта появятся в Москве до конца 2018 года

Москве развивается маршрутная сеть, до конца года планируется создать 29 новых маршрутов наземного транспорта, сообщил в пятницу заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин

«Маршрутная сеть будет расширяться в городе. Мы в этом году планируем запустить 29 новых маршрутов, три маршрута мы уже запустили», — сказал Пронин в эфире телеканала «Москва 24».

Он рассказал, что из 29 маршрутов 13 запустят на территории Троицкого и Новомосковского округов.

«Помимо всего прочего, расширяется сеть ночных маршрутов. У нас появился новый маршрут, работу которого сделали в круглосуточном режиме. Это маршрут Н10. Также растет и развивается сетка смежных маршрутов между Москвой и Московской областью », — добавил Пронин.

Ранее Пронин сообщил, что в сентябре на маршруты в Москве выйдут новые электробусы, оборудованные по последнему слову техники, в салонах будут работать беспроводной интернет, система кондиционирования, ГЛОНАСС.