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29 новых маршрутов наземного транспорта появятся в Москве до конца 2018 года
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29 новых маршрутов наземного транспорта появятся в Москве до конца 2018 года 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве развивается маршрутная сеть, до конца года планируется создать 29 новых маршрутов наземного транспорта, сообщил в пятницу заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
«Маршрутная сеть будет расширяться в городе. Мы в этом году планируем запустить 29 новых маршрутов, три маршрута мы уже запустили», — сказал Пронин в эфире телеканала «Москва 24».
Он рассказал, что из 29 маршрутов 13 запустят на территории Троицкого и Новомосковского округов.
«Помимо всего прочего, расширяется сеть ночных маршрутов. У нас появился новый маршрут, работу которого сделали в круглосуточном режиме. Это маршрут Н10. Также растет и развивается сетка смежных маршрутов между Москвой и Московской областью», — добавил Пронин.
Ранее Пронин сообщил, что в сентябре на маршруты в Москве выйдут новые электробусы, оборудованные по последнему слову техники, в салонах будут работать беспроводной интернет, система кондиционирования, ГЛОНАСС.
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