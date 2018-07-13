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В Черемушках пройдет фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи»
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В Черемушках пройдет фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» 

Мои Черемушки 4 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 10 по 22 августа на 30 интерактивных площадках, передает Агентство «Москва». Вход на все площадки фестиваля будет бесплатным, они будут работать ежедневно с 11:00 до 21:00  «Фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве в восьмой раз с 10 по 22 августа. Это один из самых красочных фестивалей цикла «Московские сезоны». В разных частях города заработают 30 площадок, на которых свои программы представят российские и европейские клубы реконструкторов. Они воссоздадут разные эпохи — от каменного до конца XX века. Гости смогут увидеть костюмированные спектакли, послушать лекции и посетить исторические выставки», — уточняется в материале.
В районе Черемушки, на Профсоюзной улице, владение 41, откроются тренировочный лагерь и «Московский вокзал». На этих площадках гости увидят городской быт через призму путешествий и железнодорожных профессий: кондуктора, станционного дежурного, машиниста, сигналиста, бухгалтера, ресторатора, телеграфиста, а также плац со снарядами, где студенты под присмотром опытных тренеров и действующих спортсменов обучатся навыкам владения оружием, основам верховой езды и примерят рыцарские доспехи.
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