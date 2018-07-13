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«Аптекарский огород» даст попробовать растения на вкус
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Попробовать растения на вкус можно будет в столичном «Аптекарском огороде» с 17 июля 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Разнообразные сорта съедобных растений представят в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 17 июля, гости сада смогут попробовать их на вкус, говорится в сообщении пресс-службы сада.
«Теперь растения в сенсорном саду можно не только трогать и нюхать, но и пробовать на вкус. В этом году в «Сенсорном огороде» можно увидеть и продегустировать разнообразные сорта помидоров и перцев с отменным вкусом, а уже в 2019 году там появятся капусты, тыквы, кабачки, баклажаны и многие другие съедобные растения», — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.
По его словам, в наше время далеко не все дети знают, как именно растут овощи, фрукты и пряные травы, потому что видят их исключительно в сорванном и приготовленном виде. Благодаря открытию сенсорного сада, они смогут увидеть, как растут овощи и съесть их.
Спонсором открытия «сенсорного огорода» стала торговая марка «Помидорка».
Сенсорные сады набирают популярность по всему миру. Первый подобный сад был открыт в ботаническом саду города Падуи (Италия), огромной известностью пользуется специальный маршрут для незрячих в ботаническом саду Будапешта.
Концепция подобных пространств постоянно совершенствуется: начинались такие проекты с элементарных табличек с тактильным шрифтом, а теперь сенсорные сады проектируются специалистами как терапевтические площадки.
В сенсорном (или «тактильном») саду растения подобраны и расположены таким образом, чтобы слепые, слепоглухие и слабовидящие люди смогли потрогать каждое растение, ощутить его аромат. В отсутствии возможности рассмотреть то или иное растение глазами незрячий человек все-таки может «увидеть» его через текстуру, запах и вкус.
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