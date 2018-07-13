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В петербургском метро установят урны, чтобы пассажиры не разбрасывали чеки
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В петербургском метро установят урны, чтобы пассажиры не разбрасывали чеки 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В августе в петербургском метро установят урны для чеков, сообщает Neva.Today. Они появятся на всех станциях подземки.
Урна будет иметь особую конструкцию: положить в нее можно будет только чеки.
Решение об установке урн в метро появилось после того, как пассажиры начали разбрасывать мусор прямо на станциях. Чеки в кассах и автоматах по продаже жетонов и БСК начали выдавать с 28 июня. Не все пассажиры захотели складывать ненужные бумажки в свои сумки и карманы и выкидывали их сразу же после оплаты проезда.
Устанавливать обычные урны в подземке нельзя по технике безопасности.
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