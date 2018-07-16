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Крымский мост украсят красной подсветкой
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Крымский мост в Москве украсят красной подсветкой 20 июля 

Москва24 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В честь 50-летнего юбилея Специальной Олимпиады Крымский мост в Москве подсветят красным цветом. Полюбоваться подсветкой можно будет 20 июля с 21:00 до 3:00 часов.
Президент Специальной олимпиады РФ Юрий Смирнов сообщил, что Москва присоединится ко всемирному празднику инклюзии и украсит красной подсветкой Крымский мост.
"Мы благодарны правительству города Москвы и лично мэру Москвы Сергею Собянину за поддержку и помощь в организации освещения Крымского моста в столице", — сказал Смирнов.
В инициативе "Освещение ради инклюзии" поучаствуют более 170 знаковых сооружений в мире.
Специальная Олимпиада — общественная благотворительная организация, которая помогает людям с проблемами интеллекта.
В России уже 20 лет существует движение Специальной Олимпиады.
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