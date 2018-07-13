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В связи с вводом платформы Окружная изменится расписание аэроэкспрессов
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В связи с вводом платформы Окружная изменится расписание аэроэкспрессов 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В расписание движения аэроэкспрессов в связи с вводом в эксплуатацию платформы Окружная внесут временные изменения. Обновленный график движения поездов будет действовать с 16 по 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».
— В ночь с 16 на 17 июля, с 17 на 18 июля, с 18 на 19 июля, с 19 на 20 июля и с 20 на 21 июля будут отменены поезда отправлением в 00.00 с Белорусского вокзала и из аэропорта Шереметьево. Поезда отправлением в 00.30 из Москвы начнут движение в 00.32 и прибудут в Шереметьево в 1.18. Поезда отправлением в 00.30 из аэропорта Шереметьево начнут движение на 13 минут позже и прибудут на Белорусский вокзал в 1.18, — заявил представитель пресс-службы.
Ряд изменений в расписании также произойдет вечером 21 июля: некоторые рейсы будут отменены. Утром 22 июля произойдет отмена поездов отправлением в 5.30 и 6.00 из Москвы, а также поезда отправлением в 5.00 из аэропорта Шереметьево. (ео)
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