В связи с вводом платформы Окружная изменится расписание аэроэкспрессов

В расписание движения аэроэкспрессов в связи с вводом в эксплуатацию платформы Окружная внесут временные изменения. Обновленный график движения поездов будет действовать с 16 по 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

— В ночь с 16 на 17 июля, с 17 на 18 июля, с 18 на 19 июля, с 19 на 20 июля и с 20 на 21 июля будут отменены поезда отправлением в 00.00 с Белорусского вокзала и из аэропорта Шереметьево . Поезда отправлением в 00.30 из Москвы начнут движение в 00.32 и прибудут в Шереметьево в 1.18. Поезда отправлением в 00.30 из аэропорта Шереметьево начнут движение на 13 минут позже и прибудут на Белорусский вокзал в 1.18, — заявил представитель пресс-службы.

Ряд изменений в расписании также произойдет вечером 21 июля: некоторые рейсы будут отменены. Утром 22 июля произойдет отмена поездов отправлением в 5.30 и 6.00 из Москвы, а также поезда отправлением в 5.00 из аэропорта Шереметьево. (ео)