Д. Пронин: Турникеты снимут во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы к сентябрю

Турникеты снимут во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы к сентябрю 2018 г. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина к сентябрю месяцу мы должны снять и мы снимем все турникеты в автобусах, троллейбусах, трамваях», — сказал Д. Пронин.

Он отметил, что турникеты уже сняли на 80 популярных маршрутах общественного наземного транспорта.

«Время в пути для пассажиров на данных маршрутах местами сократилось до 20 минут. Это очередь на посадку и очередь на высадку, безусловно, влияющий фактор на скорость движения и перемещения, в том числе интервальность. Но на популярных маршрутах пассажиропоток в час пик, когда люди наиболее активно пользуются, увеличился на 8%. Это как раз таки говорит том, что эта мера правильная, эффективная и самое главное, нужная», — заключил Д. Пронин.