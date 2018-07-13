Ещё
Д. Пронин: Турникеты снимут во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы к сентябрю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Д. Пронин: Турникеты снимут во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы к сентябрю 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Савелки
Турникеты снимут во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Москвы к сентябрю 2018 г. Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина к сентябрю месяцу мы должны снять и мы снимем все турникеты в автобусах, троллейбусах, трамваях», — сказал Д. Пронин.
Он отметил, что турникеты уже сняли на 80 популярных маршрутах общественного наземного транспорта.
«Время в пути для пассажиров на данных маршрутах местами сократилось до 20 минут. Это очередь на посадку и очередь на высадку, безусловно, влияющий фактор на скорость движения и перемещения, в том числе интервальность. Но на популярных маршрутах пассажиропоток в час пик, когда люди наиболее активно пользуются, увеличился на 8%. Это как раз таки говорит том, что эта мера правильная, эффективная и самое главное, нужная», — заключил Д. Пронин.
Агентство «Москва»: последние новости
Дептранс разрабатывает новейший тип поезда «2020» для Московского метрополитена С.Собянин посетил дачный поселок в Калужской области Сад памяти журналистки А.Политковской открыли у редакции «Новой газеты» в Москве
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании201
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений517
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека72
Этуш экстренно госпитализирован19
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение