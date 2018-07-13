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В Бескудниковском районе САО появится веломаршрут протяженностью 6 километров
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В Бескудниковском районе САО появится веломаршрут протяженностью 6 километров 

Префектура САО города Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В рамках комплексного благоустройства прилегающей территории к новым станциям метро «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» в Бескудниковском районе САО ведется расширение тротуара Дмитровского шоссе от дома номер 66 до 76 корпус 1.
Надо также отметить, что меняет свой облик парк им. С. Н. Федорова и «Вагоноремонт», создается единая сеть веломаршрута. Он пройдет от южного входа на станцию «Селигерская», через парк им. С. Н. Федорова, северный вход станции метро «Верхние Лихоборы», вдоль озелененной части Бескудниковского бульвара.
По сути дела, новый маршрут свяжет Бескудниковский район с Дмитровским. Велосипедная трасса пройдет через парк «Ангарские пруды» и завершится у входа в парк Вагоноремонт. Кратчайшая протяженность маршрута — 6 км. С учетом сети велодорожек парка им. С. Н. Федорова и парка Ангарские пруды его протяженность может быть увеличена.
Таким образом, трасса соединит три парка и две станции метро. Также на маршруте планируется разместить пункт велопроката.
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