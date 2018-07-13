Строительство канатной дороги от «Сходненской» до Речного вокзала обсуждается в столице

Проект строительства канатной дороги от станции московского метро «Сходненская» до «Речного вокзала» находится на стадии обсуждения, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина

Проект создания новой воздушной трассы предлагается реализовать на принципах государственно-частного партнерства. «Дополнительная транспортная связка для города будет позитивной. В этом месте ширина реки достаточно большая, поэтому надо очень внимательно все посчитать, должна быть соответствующая высота опоры, которая позволит два берега соединить. Если технически и финансово инвесторы смогут этот проект реализовать, мы, как город, поддержим», — сказал Марат Хуснуллин.