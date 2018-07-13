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Строительство канатной дороги от «Сходненской» до Речного вокзала обсуждается в столице
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Строительство канатной дороги от «Сходненской» до Речного вокзала обсуждается в столице 

Мои Черемушки 6 часов назад
Фото: Мои Черемушки
Проект строительства канатной дороги от станции московского метро «Сходненская» до «Речного вокзала» находится на стадии обсуждения, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Проект создания новой воздушной трассы предлагается реализовать на принципах государственно-частного партнерства. «Дополнительная транспортная связка для города будет позитивной. В этом месте ширина реки достаточно большая, поэтому надо очень внимательно все посчитать, должна быть соответствующая высота опоры, которая позволит два берега соединить. Если технически и финансово инвесторы смогут этот проект реализовать, мы, как город, поддержим», — сказал Марат Хуснуллин.
Ранее заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что новый комфортный вид транспорта соединит два района, разделенные Химкинским водохранилищем, и сократит время поездки с 45 минут до семи. Прогнозируемый пассажиропоток — до 19 тысяч человек в сутки.
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