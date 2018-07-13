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Медиаэкранам в поездах в метро добавят звук
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Медиаэкраны в поездах в московского метро могут заработать со звуком 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Звук могут включить в медиаэкранах, которые работают в вагонах московского метро, сообщил в пятницу первый заместитель начальника столичной подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
«Мы сейчас рассматриваем все возможности для того, чтобы сделать контент, который вещается, со звуком, может быть, через наушники, пока думаем, как», — сказал Латыпов в эфире телеканала «Москва 24».
Он рассказал, что иностранные гости по достоинству оценили работу Московского метрополитена в дни работы чемпионата мира по футболу.
Ранее в Московском метрополитене начала работать система информирования пассажиров с помощью экранов, установленных над сиденьями в вагонах поездов. На них показывают трансляции матчей чемпионата мира по футболу, информацию об изменениях в работе метро и наземного транспорта, а также свежие новости города и мира.
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