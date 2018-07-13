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«Московское долголетие» подготовило для пожилых горожан музыкальные вечера
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«Московское долголетие» подготовило для пожилых горожан музыкальные вечера 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Принять участие в проекте может каждый житель столицы пенсионного возраста.
Люди старшего возраста смогут посетить музыкальные, танцевальные и поэтические вечера в столичных парках в рамках проекта «Московское долголетие» 14 и 15 июля.
— Помимо регулярных бесплатных занятий в рамках программы «Московское долголетие» мы проводим открытые уроки, творческие вечера, фестивали и специальные праздники. В эти выходные также есть, куда пойти, — рассказали ТАСС в объединенной дирекции «Мосгорпарк».
Уточняется, что 14 июля в Перовском парке выступит духовой коллектив «Оркестр хорошего настроения». Музыканты исполнят знакомые русские народные мотивы, классические произведения и популярные композиции зарубежной эстрады «в неожиданном формате». Подобные вечер пройдут 28 июля и 11 августа.
— Также на концерте выступят самые активные участники проекта «Московское долголетие» с любимой песней из кинофильма. Для этого им будет предложено пройти специальный отбор прямо в парке, — отметили в дирекции.
Напомним, что проект «Московское долголетие» разработан для москвичей старшего возраста, которые хотят реализовать себя и получить новые возможности для активного проведения досуга. Принять участие в проекте может каждый житель столицы пенсионного возраста. Программы проекта реализуются в 28 московских парках.
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