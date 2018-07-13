Около тысячи предложений поступило в избирательный штаб Собянина с 9 июля

Как отметили в штабе кандидата, пикеты по сбору наказов от москвичей проводятся уже неделю, и за это время получено около тысячи пожеланий и предложений, причем они приходят как на сайт, так и в общественную приемную.

Также отмечается, что в рамках проекта «Добрые дела», стартовавшего 9 июля, проверено 210 мероприятий, из которых 23 уже решены. Волонтеры выполняют незначительные просьбы по замене лампочек, уборке у ветеранов или ремонту скамеек.

Ранее сообщалось, что предвыборная программа Сергея Собянина будет основана на предложениях москвичей, собранных волонтерами его избирательного штаба.

Сбор подписей ведется одновременно со сбором предложений и замечаний горожан. Оставить наказ можно в несколько кликов. Причем предложения можно оставлять как для всего города, так и для конкретного района. Также горожане могут проголосовать за уже оставленный ранее наказ. Идеи разбиты на тематические блоки: «Здоровье», «Транспорт», «Экология» и другие.