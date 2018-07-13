Названа дата проведения фестиваля «Сады и люди на ВДНХ»

В Москве пройдёт фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»

Гости фестиваля «Сады и люди на ВДНХ» смогут посетить экскурсии с известными дизайнерами садов, выставки коллекций растений, лекции и мастер-классы. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-служба ВДНХ.

Фестиваль пройдёт с 16 по 26 августа. В нем примут участие около 100 проектов ландшафтных дизайнеров. Международное жюри во главе с британским садовым дизайнером Энди Стедженом выберет победителей в четырёх номинациях: «Большой сад», «Малый сад», «Ландшафтный арт-объект» и «Сады начинающих». Кроме того каждые два часа дизайнеры будут проводить бесплатные экскурсии.

В программе фестиваля цикл лекций для профессиональных садоводов и любителей, на которых гости получат ценные советы по проектированию и строительству садов.

Также участники проекта «Букетный бум» изготовят свои необычные букеты из овощей и фруктов. А на выставке «Цветочная палитра» увидят лучшие коллекции многолетников от российских селекционеров. Для детей подготовлена программа с мастер-классами, конкурсами и викторинами.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что фестиваль «Меч Востока» пройдёт в Хабаровске.