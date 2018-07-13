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Названа дата проведения фестиваля «Сады и люди на ВДНХ»
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В Москве пройдёт фестиваль «Сады и люди на ВДНХ» 

RT на русском 7 часов назад
Фото: ©Агенство городских новостей "Москва"
Гости фестиваля «Сады и люди на ВДНХ» смогут посетить экскурсии с известными дизайнерами садов, выставки коллекций растений, лекции и мастер-классы. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-служба ВДНХ.
Фестиваль пройдёт с 16 по 26 августа. В нем примут участие около 100 проектов ландшафтных дизайнеров. Международное жюри во главе с британским садовым дизайнером Энди Стедженом выберет победителей в четырёх номинациях: «Большой сад», «Малый сад», «Ландшафтный арт-объект» и «Сады начинающих». Кроме того каждые два часа дизайнеры будут проводить бесплатные экскурсии.
В программе фестиваля цикл лекций для профессиональных садоводов и любителей, на которых гости получат ценные советы по проектированию и строительству садов.
Также участники проекта «Букетный бум» изготовят свои необычные букеты из овощей и фруктов. А на выставке «Цветочная палитра» увидят лучшие коллекции многолетников от российских селекционеров. Для детей подготовлена программа с мастер-классами, конкурсами и викторинами.
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что фестиваль «Меч Востока» пройдёт в Хабаровске.
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