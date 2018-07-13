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Около 1 тыс. предложений поступило в избирательный штаб С. Собянина с 9 июля
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Около 1 тыс. предложений поступило в избирательный штаб С. Собянина с 9 июля 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Около 1 тыс. предложений и наказов поступило в избирательный штаб Сергея Собянина с 9 июля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе штаба.
«Мы уже неделю проводим пикеты по сбору наказов от жителей и за это время получили, в том числе на сайт и в общественную приемную, около тысячи наказов, пожеланий и предложений», — сообщили в штабе.
Также собеседник агентства добавил, что в рамках проекта «Добрые дела» проверено 210 мероприятий, из которых 23 уже решены.
Проект «Добрые дела» стартовал в штабе 9 июля, в рамках которого волонтеры выполняют незначительные просьбы по замене лампочек, уборке у ветерана или ремонту скамейки.
Ранее С. Собянин заявил, что его предвыборная программа будет основана на предложениях москвичей, которые соберут волонтеры его избирательного штаба.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 г.
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