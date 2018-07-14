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В московском метро обновили навигационные знаки к ЧМ-2018
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В московском метро обновили навигационные знаки к ЧМ-2018 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
В московском метро обновили навигационные знаки к чемпионату мира по футболу, сообщает "Москва 24".
"Табличка висит здесь, человек приходит и смотрит на стену, где ее нет, хотя она буквально в двух метрах. Вот такие вот вещи мы за первые дни поправили", — сказал заместитель начальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Было обновлено около 62 тысяч навигационных знаков. 60 тысяч было обновлено до чемпионата, а еще две тысячи — когда стала ясна логика иностранцев.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее Виталию Мутко запретили появляться рядом с главой Международной федерации футбола (ФИФА).
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