В московском метро обновили навигационные знаки к ЧМ-2018

В московском метро обновили навигационные знаки к чемпионату мира по футболу, сообщает "Москва 24"

"Табличка висит здесь, человек приходит и смотрит на стену, где ее нет, хотя она буквально в двух метрах. Вот такие вот вещи мы за первые дни поправили", — сказал заместитель начальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

Было обновлено около 62 тысяч навигационных знаков. 60 тысяч было обновлено до чемпионата, а еще две тысячи — когда стала ясна логика иностранцев.