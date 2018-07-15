В метро покажут финал ЧМ

Финал ЧМ-2018 покажут в прямом эфире в вагонах метро

Финальный матч чемпионата мира по футболу между Хорватией Францией покажут в прямом эфире в поездах метро. Об этом напомнил первый замначальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

Как сообщили "РГ" в пресс-службе метро, всего сейчас установлено 8720 экранов в 1896 вагонах. Напомним, что, например, матч Испания-Россия посмотрели более 350 тысяч человек.

Возможность увидеть игры прямо в метро высоко оценили иностранные болельщики — они неоднократно писали об этом в своих аккаунтах в соцсетях.

Поезда с экранами ходят по всем линиям, кроме Филевской и первого участка Большой Кольцевой. Вещание на дисплеях запустили в мае этого года, основная функция — информирование об изменениях в работе общественного транспорта. Вещание ведется в режиме реального времени.

Кстати, матчи онлайн можно смотреть также через приложение Метро Москвы

Напомним, что сегодня будет изменена работа столичного метро и Московского центрального кольца. Ориентировочно с 16:00 до 18:00 закроют на вход, а с 20:00 до 22:00 на выход "Лужники" МЦК, южный вестибюль "Спортивной", северный "Воробьевых гор". Также возможные ограничения в работе станций "Парк культуры", "Ломоносовский проспект", "Университет" — станций, расположенных поблизости от стадиона Лужники и фан-зоны на Воробьевых горах.

Сегодня в последний раз ограничат движение в районе Хамовники. После того, как все зрители разъедутся, ограничения будут сняты.

Также с завтрашнего дня восстанавливаются маршруты наземного транспорта, которые изменяли на время ЧМ-2018. Как сообщается пресс-служба Мосгортранса, пойдут своими маршрутами № 1, 57, 58, 111, 113, 661, 902. Вместо автобусов № т7 вновь будут работать троллейбусы № 7 — по прежнему маршруту через улицу Косыгина.