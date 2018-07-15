В метро покажут финал ЧМ

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Финал ЧМ-2018 покажут в прямом эфире в вагонах метро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Финальный матч чемпионата мира по футболу между Хорватией и Францией покажут в прямом эфире в поездах метро. Об этом напомнил первый замначальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе метро, всего сейчас установлено 8720 экранов в 1896 вагонах. Напомним, что, например, матч Испания-Россия посмотрели более 350 тысяч человек.
Возможность увидеть игры прямо в метро высоко оценили иностранные болельщики — они неоднократно писали об этом в своих аккаунтах в соцсетях.
Поезда с экранами ходят по всем линиям, кроме Филевской и первого участка Большой Кольцевой. Вещание на дисплеях запустили в мае этого года, основная функция — информирование об изменениях в работе общественного транспорта. Вещание ведется в режиме реального времени.
Кстати, матчи онлайн можно смотреть также через приложение Метро Москвы.
Напомним, что сегодня будет изменена работа столичного метро и Московского центрального кольца. Ориентировочно с 16:00 до 18:00 закроют на вход, а с 20:00 до 22:00 на выход "Лужники" МЦК, южный вестибюль "Спортивной", северный "Воробьевых гор". Также возможные ограничения в работе станций "Парк культуры", "Ломоносовский проспект", "Университет" — станций, расположенных поблизости от стадиона Лужники и фан-зоны на Воробьевых горах.
Сегодня в последний раз ограничат движение в районе Хамовники. После того, как все зрители разъедутся, ограничения будут сняты.
Также с завтрашнего дня восстанавливаются маршруты наземного транспорта, которые изменяли на время ЧМ-2018. Как сообщается пресс-служба Мосгортранса, пойдут своими маршрутами № 1, 57, 58, 111, 113, 661, 902. Вместо автобусов № т7 вновь будут работать троллейбусы № 7 — по прежнему маршруту через улицу Косыгина.
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