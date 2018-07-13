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Р. Латыпов: Более 62 тыс. элементов навигации обновили в метро в связи с чемпионатом мира по футболу
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Р. Латыпов: Более 62 тыс. элементов навигации обновили в метро в связи с чемпионатом мира по футболу 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
«Мы обновили 60 тыс. элементов (навигации — прим. Агентства) до чемпионата мира и еще 2 тыс. элементов уже после начала, когда мы уже поняли, как болельщики идут, куда они смотрят. Потому что иногда логика гостей из других стран, она немножко отличается от нашей. Табличка висит здесь, человек приходит и смотрит на стену, где она не висит, хотя буквально в двух метрах. Вот такие вот вещи мы за первые дни поправили», — сказал Р. Латыпов.
Он отметил, что на центральных станциях метро вся информация продублирована на английском языке, а на остальных станциях — основные маршруты.
«На английском продублирована вся информация о подвижном составе, схемы метро. Разумеется, аудио информация основная тоже на английском языке сейчас продублирована», — заключил Р. Латыпов.
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