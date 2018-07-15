Московский метрополитен покажет прямую трансляцию финала ЧМ-2018

Московский метрополитен в вагонах поездов покажет прямую трансляцию финального матча чемпионата мира по футболу. Об этом заявил первый заместитель начальника столичного метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

«Чтобы наши пассажиры, находясь в пути, могли стать свидетелями финальной игры за первое место в рамках чемпионата мира по футболу, мы организуем трансляцию в поездах метро, оснащенных экранами», — цитирует ТАСС Латыпова.

По его словам, трансляция будет организована на 8720 экранах в 1896 вагонах метрополитена.

Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Хорватии Франции начнётся в 18:00 на стадионе «Лужники».

Ранее стало известно, что более 350 тыс. пассажиров посмотрели матч ЧМ-2018 Россией Испанией на экранах, которые установлены в поездах московского метро.

Newinform сообщал, что московский метрополитен выпустил коллекцию одежды, посвящённую чемпионату мира по футболу 2018 года.