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Станция «Ховрино» метро Москвы будет закрываться на два часа раньше
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Станция «Ховрино» метро Москвы будет закрываться на два часа раньше 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии столичного метрополитена будет закрываться на два часа раньше в течение ближайших трех месяцев. Это необходимо для строительства станции «Беломорская».
Как сообщили «РГ» в пресс-службе столичного метрополитена, с 16 июля до 16 октября «Ховрино» будет заканчивать свою работу в 23:00 вместо 01:00. Это позволит ускорить работы на станции «Беломорская», которая строится между «Ховрино» и «Речным вокзалом». Два дополнительных часа позволят строителям закончить станцию раньше срока и открыть ее в конце 2018 года.
В столичном дептрансе отмечают, что пассажиропоток в ночные часа минимален — неудобства коснутся примерно 500 человек, это менее 0,1 процента от всего дневного пассажиропотока всей «зеленой ветки». Добраться до района Ховрино можно будет на наземном транспорте.
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