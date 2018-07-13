Станция «Ховрино» метро Москвы будет закрываться на два часа раньше

Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии столичного метрополитена будет закрываться на два часа раньше в течение ближайших трех месяцев. Это необходимо для строительства станции «Беломорская».

Как сообщили «РГ» в пресс-службе столичного метрополитена, с 16 июля до 16 октября «Ховрино» будет заканчивать свою работу в 23:00 вместо 01:00. Это позволит ускорить работы на станции «Беломорская», которая строится между «Ховрино» и «Речным вокзалом». Два дополнительных часа позволят строителям закончить станцию раньше срока и открыть ее в конце 2018 года.

В столичном дептрансе отмечают, что пассажиропоток в ночные часа минимален — неудобства коснутся примерно 500 человек, это менее 0,1 процента от всего дневного пассажиропотока всей «зеленой ветки». Добраться до района Ховрино можно будет на наземном транспорте.