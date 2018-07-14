Метро растет: до конца года построят 17 новых станций

Ради того, чтобы ускорить ее строительство, решено временно изменить режим работы соседней платформы — «Ховрино». Начиная с понедельника и до середины октября она будет закрываться на два часа раньше — в 11 вечера.

Сотни тысяч человек уже воспользовались первым участком Третьего пересадочного контура — он открылся в феврале этого года. «Шелепиха» — одна из пяти уже открытых станций Большой кольцевой линии. Это крупнейший проект метростроения — протяженность пересадочного контура составит 69 километров, это будет самая длинная кольцевая линия в мире.

Продолжит первый участок Большой кольцевой линии станция «Нижняя Масловка», там уже начались отделочные работы. А в общей сложности районы Москвы свяжет 31 станция — их достроят к 2022 году.

C Большой кольцевой линии можно пересесть на МЦК, движение по нему запущено в 2016 году. И теперь ежедневно более 400 тысяч человек перемещается благодаря новым железнодорожным путям. Это разгрузило пассажиропоток на некоторых линиях на 20 процентов.

На Таганско-Краснопресненской, Филевской и Калужско-Рижской линиях курсируют поезда нового поколения «Москва», из-за сквозного прохода между вагонами состав может перевозить больше пассажиров. Улучшена система кондиционирования, усилена шумоизоляция. На экранах — актуальная информация о событиях города. И что особенно важно для современных москвичей, здесь всегда можно подзарядить телефон или планшет.

Новые поезда появляются и на других линиях — подвижной состав московского метро обновляется рекордными темпами.

"На данный момент уже более 40 процентов от объема обновлено. И к 2020 году мы планируем обновить до 65 процентов подвижного состава", — сообщила Юлия Темникова , заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

По сравнению с 2010 годом метро увеличилось втрое. Транспортная карта города постоянно меняется. До конца года планируется построить еще 17 станций.