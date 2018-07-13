Новая остановка маршрута 24-МТ появится на улице Горсоветской

Уже через неделю, 20 июля, жители улицы Горсоветской смогут пользоваться новой остановкой маршрута 24-МТ. «Остановочный пункт „улица Рыльского“ по адресу улица Горсоветская, 69, будет включен в маршрут городских регулярных перевозок № 24-МТ» — сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова.

Это сделано для улучшения обслуживания жителей сетью общественного транспорта. Маршрут следования автобуса сильно не изменится, он и так следовал по улице Горсоветской. Теперь остановок стало на одну больше.