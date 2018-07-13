Сегодня в саду «Эрмитаж» проведут ряд мастер-классов в рамках фестиваля «Московское долголетие»

Об этом сообщается на официальной страничке сада в Instagram.

Ждем вас сегодня 13 июля с 14.00 до 16.00 в саду «Эрмитаж» на мероприятие в рамках проекта «Московское долголетие» для горожан будут организованы открытые мастер-классы по хоровому пению, гимнастике Цигун, пилатесу, скандинавской ходьбе, танцевальной фитнес-гимнастике «Zumba», рисованию и, конечно же, танцам. Во время мероприятия будет работать медицинский мобильный пункт, где в течение 15-20 минут можно будет пройти небольшое обследование. По окончании мероприятия всех ждет чаепитие и вкусные угощения, а самым активным участникам проекта мы вручим призы и подарки! Ждем вас в саду «Эрмитаж» 13 июля с 14.00 до 16.00 на площади Щукинской сцены. Вход свободный #московское_долголетие_сад_эрмитаж

A post shared by Сад «Эрмитаж»

(@mosgorsad) on Jul 13, 2018 at 2:09am PDT Отмечается, что все мероприятия начнутся с 14:00 на площади Щукинской сцены в саду.

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