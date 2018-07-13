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Сегодня в саду «Эрмитаж» проведут ряд мастер-классов в рамках фестиваля «Московское долголетие»
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Сегодня в саду «Эрмитаж» проведут ряд мастер-классов в рамках фестиваля «Московское долголетие» 

Москва меняется 8 часов назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщается на официальной страничке сада в Instagram.
Ждем вас сегодня 13 июля с 14.00 до 16.00 в саду «Эрмитаж» на мероприятие в рамках проекта «Московское долголетие» для горожан будут организованы открытые мастер-классы по хоровому пению, гимнастике Цигун, пилатесу, скандинавской ходьбе, танцевальной фитнес-гимнастике «Zumba», рисованию и, конечно же, танцам. Во время мероприятия будет работать медицинский мобильный пункт, где в течение 15-20 минут можно будет пройти небольшое обследование. По окончании мероприятия всех ждет чаепитие и вкусные угощения, а самым активным участникам проекта мы вручим призы и подарки! Ждем вас в саду «Эрмитаж» 13 июля с 14.00 до 16.00 на площади Щукинской сцены. Вход свободный #московское_долголетие_сад_эрмитаж
A post shared by  Сад «Эрмитаж»
(@mosgorsad) on  Jul 13, 2018 at 2:09am PDT  Отмечается, что все мероприятия начнутся с 14:00 на площади Щукинской сцены в саду.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Сегодня в саду «Эрмитаж» проведут ряд мастер-классов в рамках фестиваля «Московское долголетие» появились сначала на Москва Меняется.
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