В столице объяснили рост заболеваемости ВИЧ

В департаменте здравоохранения объяснили рост заболеваемости ВИЧ в Москве

Увеличение показателей по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Москве связан с повышением ее выявляемости среди мигрантов из-за включения в статистику данных Миграционного центра, заявил директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Мелик-Гусейнов заявил, что, во-первых, «рост показателя выявляемости лишь косвенно говорит о том, что может быть общий эпидемиологический подъем», передает РИА «Новости»

Во-вторых, в Москве недавно начал работать Миграционный центр, «который централизовал информацию о состоянии здоровья приезжих».

«После такой централизации информация, которая раньше не попадала в официальные источники, стала открытой», — добавил он.

Эксперт рассказал также, что согласно опубликованной в 2017 году статистике «численность ВИЧ-инфицированных мигрантов, прибывающих в столицу за трудовыми патентами, за последние пять лет возросла в 15 раз».

Также в шесть раз увеличилось количество мигрантов, страдающих туберкулезом. Кроме того, с 2012 года медики все чаще диагностируют у приезжих сифилис.

«Обнаружить ВИЧ и другие заболевания помогают сотрудники лаборатории на базе многофункционального московского Миграционного центра», — сообщил директор медучреждения.

Мелик-Гусейнов подчеркнул, что заболеваемость ВИЧ среди самих москвичей снизилась на 3,8%.

Эксперт отметил, что данная инфекция «действительно является одной из важнейших проблем, но сеять панику и плодить спидофобию ни в коем случае нельзя», так как люди с ВИЧ «ничем не отличаются от обычных людей» и «имеют те же права и возможности».

«Главная задача — это профилактика и надлежащее лекарственное обеспечение и ответственность людей за свое здоровье. Такую ответственность в законах не пропишешь», — заключил врач.

Ранее Министерство здравоохранения России опубликовало статистический сборник, в котором указывалось, что в Москве за 2017 год зарегистрировано на 20,4% больше случаев (2,9 тыс.) инфицирования вирусом иммунодефицита человека, чем в 2016 году (2,4 тыс. случаев).