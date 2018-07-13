Выделенные полосы на Кутузовском и Б. Дорогомиловской улице будут работать в выходные

Выделенные полосы для общественного транспорта будут работать на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице 14 и 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Как пояснили в ЦОДД, в связи с закрытием на реконструкцию участка Филевской линии метро для пассажиров в ближайшие выходные запустят компенсационные автобусы маршрутов «КМ1» и «КМ2». Для приоритетного передвижения автобусов выделенные полосы на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будут работать 14 и 15 июля.

Сотрудники ЦОДД также обратились к автомобилистам с просьбой не выезжать на выделенные полосы, чтобы не создавать помех в работе общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют 14 и 15 июля. На вход и выход не будут работать станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Ожидается, что линия возобновит работу в обычном режиме утром в понедельник,16 июля.