Ещё
Большая перемена: как изменилась Москва за последние годы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большая перемена: как изменилась Москва за последние годы 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
За последние три года Москва стала в разы красивее и удобнее для жизни. Произошло это во многом благодаря комплексному благоустройству города, запущенному в 2015-м. Портал Москва 24 будет показывать, как же изменилась столица за это время.
И сегодня мы рассказываем о площадях возле станций метро.
За это время территории возле многих станций (и не только центральных) изменились практически до неузнаваемости. Основные работы коснулись кабельной коммуникации, дорог, озеленения, остановок наземного транспорта и, конечно, пешеходных зон.
Подробнее — в нашей интерактивной карте.
Москва24: последние новости
Станцию метро "Беломорская" могут открыть в декабре Роспотребнадзор временно запретил купание в трех зонах отдыха столицы Висячие сады и бассейн могут появиться на месте монорельса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место33
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»210
В СССР за такое убивали150
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина334
Путевки в Турцию отдают почти даром91
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение