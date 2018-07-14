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Южный вестибюль станции «Орехово» будут закрывать в вечернее время для ремонта до 2 августа
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Южный вестибюль станции «Орехово» будут закрывать в вечернее время для ремонта до 2 августа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Южный вестибюль станции «Орехово» Замоскворецкой линии Московского метрополитена будет закрываться в вечернее время до 1 августа 2018 г. из-за проведения ремонта в пассажирской зоне. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Южный вестибюль станции «Орехово» (выход к Шипиловскому проезду) будет закрываться для ремонта в пассажирской зоне ежедневно с 22:00 до открытия метрополитена на следующий день. Выйти в город и зайти на станцию в указанное время можно будет, воспользовавшись ее северным вестибюлем (выход к ул. Баженова)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что работа южного вестибюля станции «Орехово» в обычном режиме возобновится 2 августа с открытием станции.
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