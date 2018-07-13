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Режим работы станции метро «Ховрино» изменится с 16 июля до 16 октября
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Режим работы станции метро «Ховрино» изменится с 16 июля до 16 октября 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: Новые Округа
Режим работы станции «Ховрино» Замоскворецкой линии метро изменится с 16 июля до 16 октября 2018 г. в связи со строительством станции «Беломорская», сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
«На три месяца, с 16 июля до 16 октября, для ускорения строительства станции «Беломорская» Московского метрополитена изменится режим работы станции «Ховрино». Она будет закрываться на два часа раньше — с 23:00. Таким образом, ежедневно на протяжении трех месяцев с 23:00 станция «Речной вокзал» будет конечной для северного участка Замоскворецкой линии», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что временные ограничения позволят ускорить строительство станции «Беломорская», расположенной на перегоне между станциями «Ховрино» и «Речной вокзал».
«Изменение режима работы северного участка Замоскворецкой линии организовано по просьбе департамента строительства. Всего два дополнительных часа в вечернее время позволят специалистам завершить строительство новой станции раньше срока и открыть ее для пассажиров уже в конце 2018 г.», — указано в сообщении.
Отмечается, что для проведения работ были выбраны именно эти ночные часы, когда станциями «Ховрино» и «Речной вокзал» пользуются меньше всего пассажиров. «Временные неудобства коснутся около 500 человек — менее 0,1% от дневного пассажиропотока Замоскворецкой линии. Во время закрытия станции „Ховрино“ в вечерние часы жители смогут воспользоваться наземным городским транспортом», — поясняется в сообщении.
Уточняется, что во время ночных «окон» на Замоскворецкой линии на действующей станции будут проводиться работы по поддержанию пассажирской инфраструктуры.
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