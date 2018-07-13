Доступный город: Москва повернулась лицом к инвалидам

С каждым годом Москва становится все более комфортной для инвалидов и людей пенсионного возраста. «Ридус» выяснял, как менялась столица, чтобы граждане с ограниченными возможностями могли дышать полной грудью.

Чтобы сделать наземный общественный транспорт доступным для маломобильных горожан, город закупает только низкопольные автобусы и трамваи. Таким образом, по мере обновления парка, постепенно весь наземный транспорт Москвы будет приспособлен для инвалидов. Сейчас в столице приспособлены для людей с ограниченными возможностями 94% автобусов, почти 74% троллейбусов и 33% трамваев. Задача, которую ставят городские власти, — сделать удобными для инвалидов весь наземный транспорт столицы. В метро на лестничных спусках устанавливают пандусы, в вагонах оборудуют места для инвалидов в колясках, во многих поездах о закрытии дверей предупреждает световая и тональная сигнализация. Все современные станции метро обязательно оборудуются лифтами. На данный момент оборудована лифтами или подъемниками 41 станция метро и 31 станция МЦК. К сожалению, построить лифт для инвалидов на подавляющем большинстве старых станций или на пересадке технически невозможно. Но сейчас в московском метро есть услуга по сопровождению. При этом Она абсолютно бесплатна. Достаточно просто обратиться в Центр обеспечения мобильности пассажиров. Родители детей-инвалидов освобождены от оплаты за детский сад, а еще пользуются 50-процентой скидкой на оплату коммунальных услуг. Также дети-инвалиды с первого по 11 классы могут получать двухразовое горячее питание за счет городского бюджета и право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, город оплачивает детям с инвалидностью путевки в санатории Черноморского побережья. Город планирует каждый год увеличивать количество путевок для инвалидов. Особое внимание уделяется и трудоустройству людей с ограниченными возможностями. В Центре занятости населения трудоустройством инвалидов занимается специальный отдел. Сотрудники подбирают вакансии с учетом индивидуальной программы реабилитации соискателя. В базе центра занятости уже около 370 предприятий, готовых принимать на работу людей с ограниченными физическими возможностями. За последние годы пособия для людей с ограниченными возможностями существенно выросли. Например, если в 2017 году родители детей-инвалидов или люди с ограниченными возможностями, воспитывающие несовершеннолетних детей, получали шесть тысяч рублей ежемесячно, то с 1 января 2018 года социальные выплаты увеличились до 12 тысяч рублей. В прошлом году свыше 256 тысяч инвалидов получили технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, а 59 тысяч человек прошли реабилитацию. В этом году ими обеспечат 290 тысяч людей с ограниченными возможностями.