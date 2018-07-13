На севере Москвы откроют столовую для нуждающихся 

МОСКВА, 13 июл — РИА Недвижимость. На Ленинградском шоссе Москвы построят столовую для нуждающихся, говорится в сообщении Москомархитектуры.
Двухэтажное здание площадью около 150 квадратных метров появится на территории благотворительной израильской организации «Хама», по адресу: Ленинградское шоссе, 52, строение 2, сообщается в пресс-релизе.
На первом этаже будет пункт выдачи питания и обеденный зал, на втором — комнаты для сотрудников. Все помещения будут приспособлены для маломобильных граждан, уточняется в сообщении.