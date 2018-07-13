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Два дома по программе реновации подготовили к заселению на юго-западе Москвы
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Два дома по программе реновации подготовили к заселению на юго-западе Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Андрей Валуй.
Московские власти подготовили к заселению в рамках программы реновации два дома, расположенных на юго-западе столицы. Здания были построены ранее по городской программе «Жилище». В результате жители трех зданий смогут переехать в два новых дома по улице Изюмская в районе Южное Бутово.
— В Юго-Западном административном округе Москвы начинается переселение жителей по программе реновации, — пояснил Андрей Валуй.
Он уточнил, что дома для заселения построены по адресам: улица Изюмская, дом 55, корпус 1 и улица Изюмская, дом 49, корпус 2, отмечает ТАСС. В рамках программы реновации переезд предстоит жителям трехэтажных домов по улице Краснолиманская (21,23 и 25).
Ранее стало известно, что власти Москвы также планируют построить в рамках программы реновации жилой дом на северо-востоке города. Здание появится на улице Илимской (подробнее…).
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