Два дома по программе реновации подготовили к заселению на юго-западе Москвы

Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Андрей Валуй. Московские власти подготовили к заселению в рамках программы реновации два дома, расположенных на юго-западе столицы. Здания были построены ранее по городской программе «Жилище». В результате жители трех зданий смогут переехать в два новых дома по улице Изюмская в районе Южное Бутово. — В Юго-Западном административном округе Москвы начинается переселение жителей по программе реновации, — пояснил Андрей Валуй Он уточнил, что дома для заселения построены по адресам: улица Изюмская, дом 55, корпус 1 и улица Изюмская, дом 49, корпус 2, отмечает ТАСС . В рамках программы реновации переезд предстоит жителям трехэтажных домов по улице Краснолиманская (21,23 и 25). Ранее стало известно, что власти Москвы также планируют построить в рамках программы реновации жилой дом на северо-востоке города. Здание появится на улице Илимской (подробнее…).