Ещё
Во всех музеях Москвы заработают онлайн-кассы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К 2019 году во всех музеях Москвы заработают онлайн-кассы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сервис онлайн-продажи билетов на выставки и посещение экспозиций заработал в 24 музеях Департамента культуры Москвы с начала 2018 года, и уже скоро нововведение будет доступно везде.
Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Электронные билеты будут действительны в течение 30 дней со дня покупки, их необходимо распечатать или показать на экране телефона сотрудникам музея перед посещением. По интернету можно также записаться на лекции, детские интерактивные мероприятия и экскурсии.
Уже сейчас этот сервис доступен, например, в Музее Москвы, Центральном выставочном зале "Манеж", Дарвиновском музее, Музее космонавтики, Государственном музее А. С. Пушкина, Доме-музее Марины Цветаевой и Государственном музее-заповеднике "Царицыно".
Подобная практика уже широко распространена в мире: так, например, в Лондоне покупка билетов по интернету заранее поможет сэкономить (зачастую билеты в кассах дороже, поэтому даже коренные лондонцы за несколько дней или даже недель планируют свои визиты в музеи) и избежать длинных очередей. В Москве же система скидок на купленные по интернету билеты действовать не будет: на сайтах указаны такие же цены, как и в кассах музеев, с учетом различных льгот.
Модернизация билетной системы в музеях города началась в 2017 году и стала одним из главных направлений деятельности крупнейшего в России детского туроператора "Мосгортур" и Московского центра музейного развития.
"Современный онлайн-сервис помогает создавать дополнительные условия для повышения туристического спроса и привлекательности музеев нашего города", — рассказал генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников.
На сайте mos.ru можно найти полный список музеев Москвы, где уже доступна электронная продажа билетов.
Российская Газета: последние новости
Новую "зеленую" станцию московского метро откроют к концу 2018 года Пять пляжей в Геленджике закрыли из-за качества воды В Москве три дня будет ходить "новогодний" трамвай
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место32
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»210
В СССР за такое убивали148
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина333
Путевки в Турцию отдают почти даром91
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение