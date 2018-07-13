К 2019 году во всех музеях Москвы заработают онлайн-кассы

Сервис онлайн-продажи билетов на выставки и посещение экспозиций заработал в 24 музеях Департамента культуры Москвы с начала 2018 года, и уже скоро нововведение будет доступно везде.

Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Электронные билеты будут действительны в течение 30 дней со дня покупки, их необходимо распечатать или показать на экране телефона сотрудникам музея перед посещением. По интернету можно также записаться на лекции, детские интерактивные мероприятия и экскурсии.

Уже сейчас этот сервис доступен, например, в Музее Москвы, Центральном выставочном зале "Манеж", Дарвиновском музее, Музее космонавтики, Государственном музее А. С. Пушкина, Доме-музее Марины Цветаевой и Государственном музее-заповеднике "Царицыно".

Подобная практика уже широко распространена в мире: так, например, в Лондоне покупка билетов по интернету заранее поможет сэкономить (зачастую билеты в кассах дороже, поэтому даже коренные лондонцы за несколько дней или даже недель планируют свои визиты в музеи) и избежать длинных очередей. В Москве же система скидок на купленные по интернету билеты действовать не будет: на сайтах указаны такие же цены, как и в кассах музеев, с учетом различных льгот.

Модернизация билетной системы в музеях города началась в 2017 году и стала одним из главных направлений деятельности крупнейшего в России детского туроператора "Мосгортур" и Московского центра музейного развития.

"Современный онлайн-сервис помогает создавать дополнительные условия для повышения туристического спроса и привлекательности музеев нашего города", — рассказал генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников.