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Дни Москвы стартовали в Калуге
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Дни Москвы стартовали в Калуге 

Авторадио 1 час назад
В город прибыла официальная делегация столичного правительства. В первый день (а всего их будет 2) запланирована деловая программа с проведением тематических «круглых столов» и посещением образовательных, медицинских и спортивных объектов Калуги. Центральным событием Дней Москвы станет военно-исторический фестиваль «Великое стояние на Угре». Он начнется в субботу в 20 от Калуги. В прошлом году реконструкцию посетили десять тысяч человек. В этом году гостей праздника ожидает еще более зрелищная программа — и по масштабу, и по эффектам, и по артистизму.
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