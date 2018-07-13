Дни Москвы стартовали в Калуге 

В город прибыла официальная делегация столичного правительства. В первый день (а всего их будет 2) запланирована деловая программа с проведением тематических «круглых столов» и посещением образовательных, медицинских и спортивных объектов Калуги. Центральным событием Дней Москвы станет военно-исторический фестиваль «Великое стояние на Угре». Он начнется в субботу в 20 от Калуги. В прошлом году реконструкцию посетили десять тысяч человек. В этом году гостей праздника ожидает еще более зрелищная программа — и по масштабу, и по эффектам, и по артистизму.