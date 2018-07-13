Дни Москвы стартовали в Калуге

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На месте монорельса в Москве могут появиться висячие сады

30 детских садов введут в эксплуатацию в Москве до конца этого года

100 тысяч человек могут принять участие в праздновании Дня московского транспорта