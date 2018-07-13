Улица Мурлычева в Ростове перекрыта на месяц

Городской департамент автодорог сообщает о введении ограничения движения по улице Мурлычева. Причина — строительство нового участка водопровода.

Для проезда будет закрыт участок от ул. 16-я Линия до ул. 20-я Линия с 1 по 21 августа 2018 года.