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Улица Мурлычева в Ростове перекрыта на месяц
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Улица Мурлычева в Ростове перекрыта на месяц 

Деловое сообщество 1 час назад
Городской департамент автодорог сообщает о введении ограничения движения по улице Мурлычева. Причина — строительство нового участка водопровода.
Для проезда будет закрыт участок от ул. 16-я Линия до ул. 20-я Линия с 1 по 21 августа 2018 года.
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