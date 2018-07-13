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Столица готовится к празднованию дня города
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Столица готовится к празднованию дня города 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В этом году Москве исполняется 871 год, отмечаться праздник «День города» будет 8-9 сентября. Столичные власти приготовили много интересного, но пока официальная программа держится в тайне, чтобы не испортить сюрприз горожанам.
Кому точно будет весело, так это садоводам-любителям со всего города. На 1500 площадках, расположенных во всех округах Москвы, 9 сентября будет проведен любительский этап Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем — 2018». Ожидается, что в конкурсе примут участие около полумиллиона человек.
Традиционно, центром народных гуляний станет Тверская улица. В прошлом году, во время празднования юбилея Москвы, на ней разместились шесть площадок общей площадью 35 тысяч квадратных метров: «Москва покоряет», «Москва строит», «Москва изобретает», «Москва открывает», «Москва созидает» и «Москва ставит рекорды».
Традиционно, в празднованиях принимают участие заслуженные артисты России. В прошлом году горожане могли тет-а-тет пообщаться с Александром Скляром, Игорем Верником, Евгением Мироновым, Алексеем Кортневым. С их участием проходят концерты и фестивали. Так, в 2017 году в Парке Горького проходила праздничная программа, посвященная необычным видам искусства.
Праздник завершится красочным салютом, который в 21:00 будет одновременно греметь на множестве московских площадках.
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