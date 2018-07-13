Собянин: С 1 сентября аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте 

Эти льготы такие же как у студентов и ординаторов. Воспользоваться ими смогут воспользоваться 50 тысяч человек.
Мэр подчеркнул, что вопрос о льготах подняли сами аспиранты. Особенно часто он начал звучать после того, как с 1 марта город ввел льготы для ординаторов. «Аспиранты ничем не хуже. Москва должна поддерживать молодых людей, которые делают выбор в пользу науки», — пишет Собянин. И теперь аспиранты с нового учебного года будут ездить так же по льготным проездным стоимостью 380 рублей в месяц в метро и 250 рублей — на наземном городском транспорте.