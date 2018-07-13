Ещё
Собянин: С 1 сентября аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин: С 1 сентября аспиранты получат льготы на проезд в общественном транспорте 

Российская Газета 2 часа назад
Эти льготы такие же как у студентов и ординаторов. Воспользоваться ими смогут воспользоваться 50 тысяч человек.
Мэр подчеркнул, что вопрос о льготах подняли сами аспиранты. Особенно часто он начал звучать после того, как с 1 марта город ввел льготы для ординаторов. «Аспиранты ничем не хуже. Москва должна поддерживать молодых людей, которые делают выбор в пользу науки», — пишет Собянин. И теперь аспиранты с нового учебного года будут ездить так же по льготным проездным стоимостью 380 рублей в месяц в метро и 250 рублей — на наземном городском транспорте.
Российская Газета: последние новости
Новую "зеленую" станцию московского метро откроют к концу 2018 года Пять пляжей в Геленджике закрыли из-за качества воды В Москве три дня будет ходить "новогодний" трамвай
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место33
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»210
В СССР за такое убивали150
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина334
Путевки в Турцию отдают почти даром91
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение