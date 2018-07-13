В Москве запустят праздничный трамвай в честь Дня московского транспорта

Москве запустят праздничный трамвай со светодиодными огнями в честь Дня московского транспорта, отмечаемого 14 июля. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Трамвай будет курсировать по маршруту № 39 с пятницы по воскресенье с 17:00 до 2:00.

«39-й маршрут популярен у горожан и туристов — это одно из «экскурсионных» направлений, трамвай проезжает по живописным улицам среди городских достопримечательностей», — заявил гендиректор Мосгортранса Леонид Антонов.

Маршрут от станции метро «Университет» до Чистых прудов идёт по Бульварному кольцу, проходит мимо старинных домов и усадеб исторического центра. В частности, можно увидеть Свято-Данилов и Донской монастыри, районы застройки середины ХХ века на Ленинском и Ломоносовском проспектах.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Московском регионе планируют построить 263 км дополнительных железнодорожных путей.