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В Москве запустят праздничный трамвай
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В Москве запустят праздничный трамвай в честь Дня московского транспорта 

RT на русском 1 час назад
Фото: Агенство городских новостей "Москва"
В Москве запустят праздничный трамвай со светодиодными огнями в честь Дня московского транспорта, отмечаемого 14 июля. Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.
Трамвай будет курсировать по маршруту № 39 с пятницы по воскресенье с 17:00 до 2:00.
«39-й маршрут популярен у горожан и туристов — это одно из «экскурсионных» направлений, трамвай проезжает по живописным улицам среди городских достопримечательностей», — заявил гендиректор Мосгортранса Леонид Антонов.
Маршрут от станции метро «Университет» до Чистых прудов идёт по Бульварному кольцу, проходит мимо старинных домов и усадеб исторического центра. В частности, можно увидеть Свято-Данилов и Донской монастыри, районы застройки середины ХХ века на Ленинском и Ломоносовском проспектах.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Московском регионе планируют построить 263 км дополнительных железнодорожных путей.
RT на русском: последние новости
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