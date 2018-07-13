Власти рассказали о строительстве «реновационных» домов

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Власти Москвы проектируют 90 домов по программе реновации 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Фонд реновации жилья в Москве в текущий момент проектирует 90 домов для строительства в рамках программы, до конца сентября будет определен застройщик. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель руководителя департамента строительства Москвы Александр Ломакин.
"В настоящее время Фонд реновации проектирует 90 домов по стандарту программы реновации, до конца сентября мы планируем объявить торги на определение подрядчика", — сказал он.
Ломакин также добавил, что до конца этого года начнется строительство 15 домов по стандартам программы реновации в Северном, Северо-Восточном и Восточном округах к 2021 году.
"Говорить о конкретных площадках пока рано, поскольку документация еще в проработке. Мы планируем строить дома на тех площадках, которые у города уже есть, они все крайне индивидуальные, и одна не похожа на другую. Это приводит к тому, что и каждый дом проектируется индивидуально", — пояснил он.
Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.
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