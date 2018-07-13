Москвичам и гостям столицы предлагают посетить 17 бесплатных экскурсий по городу

Экскурсанты познакомятся со знаменитыми и необычными зданиями города, узнают историю их создания, а также тайны и легенды улиц и районов столицы.

Горожане и гости столицы могут бесплатно посетить 17 экскурсий, которые пройдут с 29 июля по 29 сентября. Мероприятия организует Московский дом национальностей. Желающим будет предложено участие в десяти пешеходных прогулках и четырех экскурсиях-квестах, а также познавательных поездках на автобусе по городу. Гиды проведут участников экскурсий по историческим районам Москвы

Экскурсанты познакомятся со знаменитыми и необычными зданиями города, узнают историю их создания, а также тайны и легенды улиц и районов столицы.

— В этом году Московский дом национальностей отмечает 20-летний юбилей. В честь этого события мы организуем серию бесплатных экскурсий, — сообщили в пресс-службе дома.

В мае уже были проведены 20 бесплатных познавательных прогулок. Впервые была организована программа автобусных экскурсий, отмечает mos.ru . С конца июля будет запущен второй цикл бесплатных экскурсий, которые пользуются популярностью у горожан.

Для того, чтобы принять участие в экскурсиях, необходимо предварительно записаться по телефонам: + 7 (495) 625-47-56, +7 (495) 625-81-29. Для этого необходимо указать название экскурсии, дату ее проведения, свои фамилию, имя и отчество, а также оставить контактный телефон. Продолжительность автобусных экскурсий займет четыре часа, а пешеходных — два.

Автобусные экскурсии

Желающие прогуляться по городу в понедельник, 30 июля, могут оправиться на экскурсию «Памятные места Северного Замоскворечья». Сбор участников в 17 часов около станции метро «Третьяковская». Гиды расскажут, кого называли кадашами и толмачами и почему в честь них названы несколько переулков в районе.

Во время пешеходного маршрута «Грузины Москвы» желающие смогут познакомиться с традициями, бытом и местами, где исторически жили грузины. Экскурсоводы также расскажут, какой вклад внесли в развитие города представители этой национальности. Маршрут прогулки проляжет по Грузинской слободе в Пресненском районе Москвы. Она состоится 20 сентября. Начало в 16 часов около станции метро «Баррикадная».

Экскурсии-квесты

Желающим проверить свои знания о столице предлагается принять участие в экскурсиях-квестах. Подобные прогулки сначала будут проходить в сопровождении гида, который поделится информацией о той или иной местности. А после каждый гость получит бланки с вопросами о том, что недавно рассказал экскурсовод. Главная задача участников такого квеста — выполнить правильно наибольшее число заданий за максимально короткий срок. Победителям будут вручены призы.

Например, в среду, 1 августа, и в понедельник, 6 августа, в 17 часов около станции метро «Третьяковская» будут начинаться интерактивные экскурсии, посвященные Замоскворечью. А в воскресенье, 2 сентября, гостям предложат ответить на вопросы о Маросейке и Покровке. Игра начнется в 11 часов около памятника героям Плевны в Ильинском сквере.