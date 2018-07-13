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В первый дом по программе реновации в Москве переехали более 90% жильцов
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В первый дом по программе реновации в Москве переехали более 90% жильцов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве по программе реновации в первый дом, который располагается на 5-й Парковой улице, переехали более 90% жителей двух старых пятиэтажек, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй.
«Статистика приходит ежедневно. В первый жилой дом, который начал заселяться по адресу: 5-я Парковая улица, переселено более 90% жителей», — сказал Валуй.
Он добавил, что в Западном и Северо-Восточном округе более 80% жителей согласились на переселение в дома по программе реновации.
Программу реновации власти Москвы утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло более 5 тысяч домов. Новое жилье получат 350 тысяч московских семей.
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