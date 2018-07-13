В первый дом по программе реновации в Москве переехали более 90% жильцов

Москве по программе реновации в первый дом, который располагается на 5-й Парковой улице, переехали более 90% жителей двух старых пятиэтажек, сообщил журналистам в пятницу заместитель руководителя департамента градостроительной политики столицы Андрей Валуй

«Статистика приходит ежедневно. В первый жилой дом, который начал заселяться по адресу: 5-я Парковая улица, переселено более 90% жителей», — сказал Валуй.

Он добавил, что в Западном и Северо-Восточном округе более 80% жителей согласились на переселение в дома по программе реновации.