Строительство 15 домов на стартовых площадках программы реновации планируют начать до конца года

Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства, начальник управления реновации Александр Ломакин.

«В III квартале текущего года мы планируем разыграть конкурсы на первые дома, которые будут построены уже непосредственно для программы реновации, на стартовых площадках, которые были подобраны. Каждый дом прорабатывается индивидуально для площадки. До конца сентября будут выставлены на торги порядка 15 домов. Их строительство планируется начать до конца года», — сказал А. Ломакин.