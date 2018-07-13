Ещё
Строительство 15 домов на стартовых площадках программы реновации планируют начать до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство 15 домов на стартовых площадках программы реновации планируют начать до конца года 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя столичного департамента строительства, начальник управления реновации Александр Ломакин.
«В III квартале текущего года мы планируем разыграть конкурсы на первые дома, которые будут построены уже непосредственно для программы реновации, на стартовых площадках, которые были подобраны. Каждый дом прорабатывается индивидуально для площадки. До конца сентября будут выставлены на торги порядка 15 домов. Их строительство планируется начать до конца года», — сказал А. Ломакин.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что строительство новых домов на месте расселенных по программе реновации жилфонда Москвы начнется в 2019 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии метро могут открыть в декабре Роспотребнадзор временно запретил купание в трех зонах отдыха Москвы С.Собянин: Аспиранты с 1 сентября получат льготы на проезд в общественном транспорте Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место30
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»186
В СССР за такое убивали99
Путевки в Турцию отдают почти даром83
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина326
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
01:00
У россиян резко вырос объем «свободных денег»
Личный счет Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение