Строительство дороги в аэропорт Остафьево завершат в 2019 г.

Строительство дороги в аэропорт Остафьево завершат в 2019 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу завершить строительство дороги в аэропорт Остафьево в 2019 г. Предстоит построить многоуровневые транспортные развязки на участке от МКАД до пос. Коммунарка и далее до аэропорта Остафьево, с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью. В общей сложности будет построено более 50 км дорог, 10 искусственных сооружений», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время ведется подготовка территории, перекладка инженерных коммуникаций, работы на эстакаде и на тоннеле под МКАД. Проектом предусмотрено строительство 54,5 км дорог, в том числе 8,24 км основного хода магистрали, 6,8 км боковых проездов, 4,7 км въездов, выездов, и съездов, 3,5 км дорог для связи разобщенных территорий.

«Также предстоит построить 10 искусственных сооружений, в том числе: мост через реку Варварку, протяженностью 57,5 м под три полосы движения в каждом направлении; мост через реку Цыганку, протяженностью 55,3 м под две полосы движения в каждом направлении движения; автодорожный путепровод на пересечении с автодорогой «М-3 » Украина — деревня Сосенки — деревня Ямонтово», протяженностью 81,1 м под три полосы движения», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что также в число планируемых искусственных сооружений входят: две разворотные эстакады в районе пересечения с автодорогой «М-3 „Украина — деревня Сосенки — деревня Ямонтово“, протяженностью 92,2 и 91,9 м соответственно. Оба путепровода являются левоповоротными съездами: один — при движении из Москвы, второй — при движении в Москву; направленный левоповоротный эстакадный съезд с Калужского шоссе в сторону области под две полосы движения; тоннель направленного левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД в сторону области, общей протяженностью 495 м под две полосы движения.

»Кроме того, мост через реку Десну, протяженностью 75,05 м под две полосы движения, мост через реку Плесенку, протяженностью 31,6 м под две полосы движения; направленный левоповоротный эстакадный съезд на проектируемый проезд к аэропорту «Остафьево», протяженностью 183,5 м под две полосы движения», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что автомобильная дорога «МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево» обеспечит более удобные транспортные связи между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новомосковском административном округе Москвы, выезд к аэропорту Остафьево.

«В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина, внутриквартальные дороги ТиНАО будут реконструированы. Их нужно приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке и местам приложения труда», — резюмировал А. Бочкарев.