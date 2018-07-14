Столицу ожидает рекордная жара 

В выходные ожидается температурный пик.
Впрочем, не только в столице, но и в регионах температура продолжает бить рекорды. Как сообщает центр "Фобос", в Крыму и в Краснодарском крае господствует жаркая погода. Температура воздуха на 4-6° превышает климатическую норму. Переписаны метеорологические летописи и в Анапе, там максимальная температура воздуха достигла +35,1°, что на 1,8° превысило достижение 1980 года.
Что касается, Москвы, то жителям лучше держаться поближе к воде.
Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос":
— В течение дня ситуация с погодой будет определяться областью повышенного давления, поэтому будет переменная облачность, без существенных осадков. Хотя в Подмосковье кое-где соберутся массивы грозовых облаков, но они не будут влиять на общий фон. Температура сегодня — самая высокая в этом месяце — +28-30 градусов по Цельсию в столице, и +26-31 градусов по области. Атмосферное давление — 743 миллиметра ртутного столба. Температура воды — 20-21 градус, что создает все условия для купания.