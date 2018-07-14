Ещё
Столицу ожидает рекордная жара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столицу ожидает рекордная жара 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В выходные ожидается температурный пик.
Впрочем, не только в столице, но и в регионах температура продолжает бить рекорды. Как сообщает центр "Фобос", в Крыму и в Краснодарском крае господствует жаркая погода. Температура воздуха на 4-6° превышает климатическую норму. Переписаны метеорологические летописи и в Анапе, там максимальная температура воздуха достигла +35,1°, что на 1,8° превысило достижение 1980 года.
Что касается, Москвы, то жителям лучше держаться поближе к воде.
Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос":
— В течение дня ситуация с погодой будет определяться областью повышенного давления, поэтому будет переменная облачность, без существенных осадков. Хотя в Подмосковье кое-где соберутся массивы грозовых облаков, но они не будут влиять на общий фон. Температура сегодня — самая высокая в этом месяце — +28-30 градусов по Цельсию в столице, и +26-31 градусов по области. Атмосферное давление — 743 миллиметра ртутного столба. Температура воды — 20-21 градус, что создает все условия для купания.
Вечерняя Москва: последние новости
Специалисты Фонда реновации проектируют 90 домов по стандартам программы Серей Собянин утвердил проект перекладки водоводов от Черкизовской канализационной насосной станции Сергей Собянин пообщался с москвичами-собственниками дач на территории поселка Калужской области
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела
Сеул выразил протест Москве187
Перед трибуной Макрона произошел инцидент19
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Волочковой бросили вызов11
Видео
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
00:59
Королеву красоты засняли с Тарасовым
Шоу-бизнес
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
02:28
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
В мире Украина
00:12
Полицейские ворвались в «Башню Трампа»
В мире
00:37
Сеул выразил протест Москве
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение