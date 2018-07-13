Загруженность столичных дорог оценивается в три балла

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» загруженность столичных дорог к 9:00 оценивается в три балла.

«По направлению из области к МКАД затруднения в движении наблюдаются на Пятницком, Симферопольском и Щелковском шоссе, Октябрьском проспекте и Ленинградском шоссе (в обоих направлениях), шоссе Энтузиастов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что движение на Третьем транспортном кольце осуществляется свободно, кроме участка от Савеловского до Рижского вокзала.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Каменном мосту, Москворецкой и Котельнической набережных, ул. Варварка, ул. Мясницкая и Лубянской площади.

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