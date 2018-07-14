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Марафон «Московское здоровое лето» пройдет с 15 июля по 9 сентября
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Марафон «Московское здоровое лето» пройдет с 15 июля по 9 сентября 

Москва меняется 14 июля 2018
Фото: Москва меняется
В рамках проекта «Московское здоровое лето» консультацию некоторых врачей можно будет получить в столичных парках с с 15 июля по 9 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.
Каждые выходные с 15 июля по 9 сентября в десяти городских парках жители Москвы смогут бесплатно проверить здоровье, проконсультироваться с врачами, посетить познавательные лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни, которые будут вести медики столичного Департамента здравоохранения.
Специальные шатры здоровья установят в «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно», усадьбе Воронцово, Измайловском, Таганском и других парках в рамках марафона «Московское здоровое лето».
Ознакомиться со списком парков, в которых можно проконсультироваться можно по  ссылке
«Московское здоровое лето» — это консультации врачей, познавательные лектории, мастер-классы по здоровому образу жизни, а также разнообразные спортивные и развлекательные программы.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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