В центре столицы временно ограничат движение

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Движение на улице Петровка в Москве ограничат 14 июля из-за гала-концерта ЧМ-2018 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Движение на улице Петровка в Москве ограничат в субботу, 14 июля, в связи с проведением гала-концерта, посвященного завершению чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"14 июля в Большом театре состоится гала-концерт, посвященный закрытию чемпионата мира по футболу. Движение по улице Петровка от Бульварного кольца до Театрального проезда 14 июля будет ограничено, в том числе будет ограничена возможность парковки", — сказали в пресс-службе.
В ЦОДД отметили, что после завершения мероприятия все ограничения будут сняты. "Рекомендуем заранее строить маршрут объезда. Объехать данный участок удобней всего по Тверской улице. Приносим извинения за доставленные неудобства", — отметили в пресс-службе.
Большой театр проведет гала-концерт, посвященный завершению чемпионата мира по футболу, 14 июля, перед финальным матчем. В концерте примут участие ведущие солисты, как российские, так и зарубежные. Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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