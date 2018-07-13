В центре столицы временно ограничат движение

Движение на улице Петровка в Москве ограничат 14 июля из-за гала-концерта ЧМ-2018

Движение на улице Петровка в Москве ограничат в субботу, 14 июля, в связи с проведением гала-концерта, посвященного завершению чемпионату мира по футболу. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"14 июля в Большом театре состоится гала-концерт, посвященный закрытию чемпионата мира по футболу. Движение по улице Петровка от Бульварного кольца до Театрального проезда 14 июля будет ограничено, в том числе будет ограничена возможность парковки", — сказали в пресс-службе.

В ЦОДД отметили, что после завершения мероприятия все ограничения будут сняты. "Рекомендуем заранее строить маршрут объезда. Объехать данный участок удобней всего по Тверской улице. Приносим извинения за доставленные неудобства", — отметили в пресс-службе.